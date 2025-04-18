استمرار عودة العائلات المهجرة من المخيمات في شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم

الجمعة / 18 / 04 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
بولاط: تركيا ترغب باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا
2025-04-18
الخطوط الجوية السورية تعلن رسمياً استئناف رحلاتها المباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
2025-04-17
الوزير الشيباني يستقبل نظيره الأردني
2025-04-17
صحيفة بوليتيكو: وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان تدرسان تخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا
2025-04-17
لقاء سوري تركي يناقش آليات تعزيز التعاون الاقتصادي
2025-04-17
الأردن: وزير الخارجية في زيارة إلى سوريا لإجراء محادثات موسّعة
2025-04-17
دعم الحجاج السوريين وتسهيل خدمات النقل.. محور اجتماع سوري سعودي في الدوحة
2025-04-17
محليات
الرئيس الشرع يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
2025-04-18
ضمن حملة “حمص بلدنا”… تنظيف وإنارة مستوصف بابا عمرو الصحي
2025-04-18
عودة أكثر من 11 ألف سوري عبر معبر كسب قادمين من تركيا
2025-04-18
وزارة التنمية الإدارية تعلن قائمة أسماء المفصولين تعسفياً في الحسكة لإعادتهم إلى عملهم بوزارة التربية
2025-04-18
الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء ربيعية معتدلة بشكل عام
2025-04-18
كهرباء درعا تواصل حملة إزالة التعديات عن خطوط الكهرباء المغذية لآبار المياه
2025-04-18
وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجارين لمخلفات الحرب في دوما بريف دمشق والكبينة بريف اللاذقية
2025-04-17
رياضة
بمشاركة 500 متسابق… تنظيم ماراثون القريا الخيري الثالث في السويداء
2025-04-18
سوريا تفوز بعضوية الاتحاد العربي لألعاب القوى
2025-04-17
توتنهام الإنكليزي واتلتيكو بيلباو الإسباني يتأهلان للدور نصف النهائي في بطولة الدوري الأوروبي
2025-04-17
المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس آسيا للناشئين
2025-04-17
فيورنتينا الإيطالي وريال بيتيس الإسباني يتأهلان إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
2025-04-17
إنتر ميلان يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تعادله 2-2 مع بايرن ميونيخ
2025-04-17
آرسنال يقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا ويتأهل إلى النصف النهائي
2025-04-17
اقتصاد
الوزير الشعار: زيارة بولاط ستكون بداية لتعاون وشراكة اقتصادية قوية بين سوريا وتركيا
2025-04-18
انطلاق المعرض العربي الأول للبناء وإعادة الإعمار في حلب
2025-04-17
المركزي: موقعنا الإلكتروني والصفحات الرسمية التابعة لنا هي المصدر الوحيد للمعلومات
2025-04-17
وزير الطاقة يبحث مع وفد تشيكي تعزيز التعاون المشترك
2025-04-17
لقاء سوري تركي يناقش آليات تعزيز التعاون الاقتصادي
2025-04-17
التجاري السوري يعلن عن فروعه المناوبة لاستيفاء رسوم الحج خلال العطلة
2025-04-17
غرفة تجارة حلب تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمعية التنمية والفكر الدولية التركية
2025-04-16
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزارة التنمية الإدارية تعلن قائمة أسماء المفصولين تعسفياً في الحسكة لإعادتهم إلى عملهم بوزارة التربية
الرئيس الشرع يلتقي المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي
رئاسة الجمهورية: بيان صحفي حول اللقاء الرسمي الذي جمع السيد الرئيس أحمد الشرع مع رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني بوساطة من دولة قطر الشقيقة
وزارة الخارجية والمغتربين: بيان مشترك بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية
الهجرة والجوازات تفتح فروعها خلال العطلة لتسهيل إجراءات الحجاج
الوزير الشيباني يستقبل نظيره الأردني
استمرار عودة العائلات المهجرة من المخيمات في شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم
2025-04-18
عودة العائلات المهجرة من المخيمات
2025-04-18
Afraa
سابق
الهجرة والجوازات بحلب يواصل عمله يومي الجمعة والسبت لتخفيف الازدحام
التالي
الوزير الشعار: زيارة بولاط ستكون بداية لتعاون وشراكة اقتصادية قوية بين سوريا وتركيا
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved