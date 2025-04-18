مدير التأمينات الاجتماعية: المؤسسة انتهت من تحريك المعاشات التقاعدية عن ‏شهر نيسان للبدء بصرفها

دمشق-سانا
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن المؤسسة انتهت من عملية تحريك المعاشات التقاعدية عن شهر نيسان الجاري.
وبين خطيب في تصريح لمراسل سانا أنه تم تحويل الكتل المالية اللازمة لكل من المصارف والبريد، التي بدأت بدورها صرف المعاشات التقاعدية لمستحقيها.
وبلغت كتلة المعاشات التقاعدية عن شهر نيسان الجاري 161 مليار ليرة سورية، وفق خطيب الذي أكد استمرار العمل على صرف المنحة للمتقاعدين الذين لم يقبضوها بعد من قبل المؤسسة السورية للبريد، وذلك بشكل مواز مع صرف معاشات شهر نيسان.