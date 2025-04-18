مدير التأمينات الاجتماعية: المؤسسة انتهت من تحريك المعاشات التقاعدية عن ‏شهر نيسان للبدء بصرفها

دمشق-سانا ‏

أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن ‏المؤسسة انتهت من عملية تحريك المعاشات التقاعدية عن شهر نيسان الجاري.‏

وبين خطيب في تصريح لمراسل سانا أنه تم تحويل الكتل المالية اللازمة لكل ‏من المصارف والبريد، التي بدأت بدورها صرف المعاشات التقاعدية ‏لمستحقيها.‏

وبلغت كتلة المعاشات التقاعدية عن شهر نيسان الجاري 161 ‏مليار ليرة سورية، وفق خطيب الذي أكد استمرار العمل على صرف المنحة ‏للمتقاعدين الذين لم يقبضوها بعد من قبل المؤسسة السورية للبريد، وذلك بشكل مواز مع صرف معاشات ‏شهر نيسان.