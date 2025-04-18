الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء ربيعية معتدلة بشكل عام

دمشق-سانا‏

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع اليوم، لتصبح أعلى من معدلاتها ‏بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، لمثل هذه الفترة من السنة.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية، أن يكون ‏الجو ربيعياً معتدلاً، وصحواً بشكل عام، وبارداً ليلاً في المرتفعات ‏الجبلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

وغداً.. تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح أعلى من معدلاتها ‏بحوالي 3 إلى 7 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً بشكل عام، والرياح ‏غربية بين الخفيفة والمعتدلة.‏

وحسب الأرصاد، من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم ‏الأحد القادم، لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 5 إلى 8 درجات مئوية، ‏ويكون الجو حاراً في المنطقة الشرقية وبين الصحو والغائم جزئياً في بقية ‏المناطق.‏

حالة الطقس المتوقعة لأيام:‏