الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء ربيعية معتدلة بشكل عام

دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة بالارتفاع اليوم، لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، لمثل هذه الفترة من السنة.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية، أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً، وصحواً بشكل عام، وبارداً ليلاً في المرتفعات الجبلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغداً.. تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 7 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً بشكل عام، والرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة.
وحسب الأرصاد، من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأحد القادم، لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 5 إلى 8 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً في المنطقة الشرقية وبين الصحو والغائم جزئياً في بقية المناطق.
حالة الطقس المتوقعة لأيام:
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|دمشق
|27/15
|30/14
|30/13
|درعا
|29/13
|32/13
|29/11
|السويداء
|23/12
|25/13
|25/11
|حمص
|28/13
|28/12
|25/11
|حماة
|30/13
|31/13
|28/10
|الحسكة
|27/12
|29/16
|33/17
|اللاذقية
|23/17
|22/16
|20/15
|طرطوس
|23/15
|21/16
|19/14
|حلب
|28/13
|30/14
|29/13
|إدلب
|27/13
|29/11
|25/9
|دير الزور
|30/16
|33/17
|36/17
|الرقة
|27/14
|31/16
|30/15