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الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء ربيعية معتدلة بشكل عام

2025-04-18

دمشق-سانا‏

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع اليوم، لتصبح أعلى من معدلاتها ‏بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، لمثل هذه الفترة من السنة.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية، أن يكون ‏الجو ربيعياً معتدلاً، وصحواً بشكل عام، وبارداً ليلاً في المرتفعات ‏الجبلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

وغداً.. تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح أعلى من معدلاتها ‏بحوالي 3 إلى 7 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً بشكل عام، والرياح ‏غربية بين الخفيفة والمعتدلة.‏

وحسب الأرصاد، من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم ‏الأحد القادم، لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 5 إلى 8 درجات مئوية، ‏ويكون الجو حاراً في المنطقة الشرقية وبين الصحو والغائم جزئياً في بقية ‏المناطق.‏

حالة الطقس المتوقعة لأيام:‏             

 الجمعةالسبتالأحد
دمشق27/1530/1430/13‏
درعا29/1332/1329/11
‏السويداء23/1225/1325/11
‏حمص28/1328/1225/11    ‏
حماة30/1331/1328/10‏
الحسكة27/1229/1633/17‏
اللاذقية23/1722/1620/15‏
طرطوس23/1521/1619/14‏
حلب28/1330/1429/13‏
إدلب27/1329/1125/9‏
دير الزور30/1633/1736/17‏
الرقة27/1431/1630/15‏

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