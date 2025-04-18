وزارة الاتصالات توقع مع نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان بطرطوس اتفاقيتين ‏لتوطين الرواتب في مؤسسة البريد ‏

طرطوس-سانا
وقعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، اتفاقيتين مع فرعي نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان في محافظة طرطوس، لتوطين الرواتب في المؤسسة السورية للبريد.
وذكرت الوزارة في قناتها على التلغرام اليوم، أن معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عماد الدين حمد وقع اتفاقيتين مع رئيسي فرعي النقابتين في طرطوس، لتوطين رواتب العاملين الإداريين والأطباء التابعين للنقابتين في المحافظة، ضمن المؤسسة السورية للبريد.
وحسب الوزارة، فإن هاتين الاتفاقيتين تسهمان في تسهيل استلام المستحقات المالية عبر المكاتب البريدية، أو توصيلها إلى العناوين المحددة بواسطة مراسلي البريد، ما يعزز كفاءة الخدمات البريدية، ويخدم مختلف شرائح المجتمع.