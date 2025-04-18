وزارة الاتصالات توقع مع نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان بطرطوس اتفاقيتين ‏لتوطين الرواتب في مؤسسة البريد ‏

طرطوس-سانا‏

وقعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، اتفاقيتين مع فرعي نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان ‏في محافظة ‏طرطوس، لتوطين الرواتب في المؤسسة السورية للبريد.‏

وذكرت الوزارة في قناتها على التلغرام اليوم، أن معاون وزير الاتصالات ‏وتقانة المعلومات عماد الدين حمد وقع اتفاقيتين مع رئيسي فرعي النقابتين في طرطوس، لتوطين رواتب العاملين الإداريين ‏والأطباء التابعين للنقابتين في المحافظة، ضمن المؤسسة السورية للبريد.‏

وحسب الوزارة، فإن هاتين الاتفاقيتين تسهمان في تسهيل استلام المستحقات المالية ‏عبر المكاتب البريدية، أو توصيلها إلى العناوين المحددة بواسطة مراسلي ‏البريد، ما يعزز كفاءة الخدمات البريدية، ويخدم مختلف شرائح المجتمع.‏