وفاة شخصين جراء حريق اندلع في منزلهما بدمشق

دمشق-ريف دمشق-سانا
توفي رجل وامرأة جراء حريق اندلع في منزلهما بشارع خالد بن الوليد، في مدينة دمشق الليلة الماضية.
وأوضح الدفاع المدني السوري على قناته في التلغرام اليوم، أن فرقه أخمدت الحريق، ونقلت الجثمانين إلى الطبابة الشرعية.
وفي سياق آخر، ذكر الدفاع المدني أنه تم انتشال جثمان طفل بعمر 12 عاماً، توفي بعد سقوطه في بئر بعمق 107 أمتار، في مزارع جيرود شرق مدينة القطيفة بريف دمشق مساء أمس.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة حذر الأهالي من الآبار المكشوفة، وخاصة في المناطق التي عاد إليها المدنيون في الأيام السابقة، وإغلاقها وتأمينها بشكل جيد، وإبلاغ فرقه عن الآبار المكشوفة أو المهجورة، ليتم التعامل معها وتأمينها.