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وفاة شخصين جراء حريق اندلع في منزلهما بدمشق

2025-04-18

دمشق-ريف دمشق-سانا‏

توفي رجل وامرأة جراء حريق اندلع في منزلهما بشارع ‏خالد بن الوليد، في مدينة دمشق الليلة الماضية.‏

وأوضح الدفاع المدني السوري على قناته في التلغرام اليوم، أن فرقه ‏أخمدت الحريق، ونقلت الجثمانين إلى الطبابة الشرعية.‏

وفي سياق آخر، ذكر الدفاع المدني أنه تم انتشال جثمان طفل بعمر 12 ‏عاماً، توفي بعد ‏سقوطه في بئر بعمق 107 أمتار، في مزارع جيرود شرق ‏مدينة القطيفة ‏بريف دمشق مساء أمس.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة حذر الأهالي من الآبار المكشوفة، وخاصة ‏في ‏المناطق التي عاد إليها المدنيون في الأيام السابقة، وإغلاقها وتأمينها ‏بشكل ‏جيد، وإبلاغ فرقه عن الآبار المكشوفة أو المهجورة، ليتم التعامل ‏معها ‏وتأمينها.‏

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