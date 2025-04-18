كهرباء درعا تواصل حملة إزالة التعديات عن خطوط الكهرباء المغذية لآبار المياه

درعا-سانا

تواصل شركة كهرباء درعا بالتعاون مع مديرية الأمن العام حملتها لإزالة التعديات عن خطوط الكهرباء المغذية لآبار مياه الشرب.

وذكر مدير شركة كهرباء درعا المهندس هاني المسالمة في تصريح لمراسل سانا، أن ورشات الشركة فصلت التيار الكهربائي عن مناطق التعديات في بلدة صيدا ومدينة إزرع، وتستمر باتجاه المنطقة الشرقية، مع تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

وأوضح المسالمة أن عدد التعديات كبير جداً، وله آثار سلبية لجهة زيادة الأحمال الكهربائية، وساعات الفصل على المخارج المغذية لآبار المياه، وبالتالي تقليل كمية مياه الشرب الواصلة إلى المواطنين.

وأكد المسالمة أن الشركة بكوادرها مستمرة في عملها، لتحسين الواقع الكهربائي والمائي في المحافظة.