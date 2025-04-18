وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجارين لمخلفات الحرب في دوما ‏بريف دمشق والكبينة بريف اللاذقية ‏

دمشق-سانا
توفي عامل بناء وأصيب آخر جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب ضمن هنكار قيد الإنشاء على طريق “تل كردي” قرب مدينة دوما بريف دمشق.
وذكرت مؤسسة الدفاع المدني السوري عبر قناتها على التلغرام، أن فرقها انتشلت جثمان الشاب ونقلته إلى مشفى المواساة.
كما أصيب شابان بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، بسيارة في منطقة الكبينة بريف اللاذقية.
وحذرت مؤسسة الدفاع المدني من أن مخلفات الحرب لاتزال تشكّل تهديداً خطيراً طويل الأمد على حياة المدنيين، وتتسبب بانفجارات قاتلة وإصابات بليغة، وتعيق عودة الحياة إلى طبيعتها، وتُقوّض سبل العيش، وتُهدد الأنشطة التعليمية والزراعية، وتحرم آلاف السوريين من العودة إلى مناطقهم.
وأكدت أن حماية المدنيين من هذا الخطر مسؤولية جماعية، عبر توعية فئات المجتمع، وإزالة هذه المخلفات وإنهاء خطرها.