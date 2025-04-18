وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجارين لمخلفات الحرب في دوما ‏بريف دمشق والكبينة بريف اللاذقية ‏

دمشق-سانا ‏

توفي عامل بناء وأصيب آخر جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب ضمن ‏هنكار قيد الإنشاء على طريق “تل كردي” قرب مدينة دوما بريف دمشق.‏

وذكرت مؤسسة الدفاع المدني السوري عبر قناتها على التلغرام، أن فرقها ‏انتشلت جثمان الشاب ونقلته إلى مشفى المواساة.‏

كما أصيب شابان بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، بسيارة ‏في منطقة الكبينة بريف اللاذقية. ‏

وحذرت مؤسسة الدفاع المدني من أن مخلفات الحرب لاتزال تشكّل تهديداً ‏خطيراً طويل ‏الأمد على حياة المدنيين، وتتسبب بانفجارات قاتلة وإصابات ‏بليغة، وتعيق ‏عودة الحياة إلى طبيعتها، وتُقوّض سبل العيش، وتُهدد الأنشطة ‏التعليمية ‏والزراعية، وتحرم آلاف السوريين من العودة إلى مناطقهم.‏

وأكدت أن حماية المدنيين من هذا الخطر مسؤولية جماعية، عبر ‏توعية فئات ‏المجتمع، وإزالة هذه المخلفات وإنهاء خطرها.‏