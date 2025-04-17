التجاري السوري يعلن فروعه المناوبة لاستيفاء رسوم الحج خلال ‏أيام العطلة ‏القادمة ‏

دمشق-سانا‏

أعلن المصرف التجاري السوري استمرار العمل في عدد من فروعه في ‏دمشق والمحافظات أيام غد الجمعة والسبت والأحد المقبلين، لاستقبال ‏المواطنين من أجل تسديد رسم جواز سفر داخل البلاد بقصد الحج، وذلك ‏نظراً للضغط الشديد في مكاتب الهجرة والجوازات والفروع المناوبة ‏لاستصدار جوازات السفر للحجاج. ‏

وأوضح المصرف التجاري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الفروع ‏العاملة ليوم غد الجمعة هي الفرع 5و8 في دمشق و3 في حمص، و7 في ‏حلب، بينما يوم السبت هي 2و5و8 وفرع دير عطية في ريف دمشق والفروع ‌‏4 في حمص و1 في حماة و4 في اللاذقية و7 في حلب وفرعا درعا ‏والقنيطرة.‏

وبين التجاري أن الفروع العاملة يوم الأحد هي الفرع 5 و8 في دمشق وفرع ‏دير عطية في ريف دمشق والفروع 3 في حمص و1 في حماة و4 في اللاذقية ‏و7 في حلب وفرعا درعا والقنيطرة.‏

وأشار المصرف إلى أن فروعه مستمرة بالعمل بالتزامن مع عمل مكاتب ‏الهجرة والجوازات المناوبة في المحافظات المذكورة.‏