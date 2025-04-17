التجاري السوري يعلن فروعه المناوبة لاستيفاء رسوم الحج خلال ‏أيام العطلة ‏القادمة ‏

دمشق-سانا
أعلن المصرف التجاري السوري استمرار العمل في عدد من فروعه في دمشق والمحافظات أيام غد الجمعة والسبت والأحد المقبلين، لاستقبال المواطنين من أجل تسديد رسم جواز سفر داخل البلاد بقصد الحج، وذلك نظراً للضغط الشديد في مكاتب الهجرة والجوازات والفروع المناوبة لاستصدار جوازات السفر للحجاج.
وأوضح المصرف التجاري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الفروع العاملة ليوم غد الجمعة هي الفرع 5و8 في دمشق و3 في حمص، و7 في حلب، بينما يوم السبت هي 2و5و8 وفرع دير عطية في ريف دمشق والفروع 4 في حمص و1 في حماة و4 في اللاذقية و7 في حلب وفرعا درعا والقنيطرة.
وبين التجاري أن الفروع العاملة يوم الأحد هي الفرع 5 و8 في دمشق وفرع دير عطية في ريف دمشق والفروع 3 في حمص و1 في حماة و4 في اللاذقية و7 في حلب وفرعا درعا والقنيطرة.
وأشار المصرف إلى أن فروعه مستمرة بالعمل بالتزامن مع عمل مكاتب الهجرة والجوازات المناوبة في المحافظات المذكورة.