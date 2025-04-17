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سوريا تفوز بعضوية الاتحاد العربي لألعاب القوى

2025-04-17

الرياض-سانا

نالت سوريا عضوية الاتحاد العربي لألعاب القوى، وذلك على هامش أعمال الجمعية العمومية العشرين للاتحاد العربي لألعاب القوى، والتي جرت في مدينة الدمام السعودية.

وتضمنت الاجتماعات انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العربي لألعاب القوى، واستطاعت سوريا أن تتبوأ أحد المقاعد المخصصة لقارة آسيا، عبر رئيس الاتحاد سليمان حويلة.

ويمثل انتخاب سوريا في عضوية الاتحاد العربي حضوراً قوياً للرياضة السورية عموماً وأم الألعاب بشكل خاص، وتأتي نتيجة طبيعية لموقع الرياضة السورية على الخارطة العربية والآسيوية، وتخلق حافزاً للمنافسة في كل البطولات القادمة.

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