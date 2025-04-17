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المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس آسيا للناشئين

2025-04-17

الرياض-سانا

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس أمم آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، المقامة حالياً على الملاعب السعودية، بعد فوزه بركلات الترجيح 3-1 على كوريا الجنوبية، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الدور نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأخضر السعودي.

وبادر منتخب كوريا الجنوبية بالتسجيل عن طريق ها رام أوه في الدقيقة 45، لكن المنتخب السعودي أدرك التعادل عبر أبو بكر سعيد، في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

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