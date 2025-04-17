الخطوط الجوية السورية ‏تعلن رسمياً استئناف رحلاتها ‏المباشرة ‏إلى ‏دولة ‏الإمارات العربية المتحدة

دمشق-سانا
أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية اليوم رسمياً، عن عودة تشغيل الرحلات المباشرة بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة ، بدءاً من يوم الأحد القادم، وذلك إلى كل من دبي والشارقة كمرحلة أولى استثنائية.
وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه سيتم حالياً تسيير أربع رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، في أيام السبت والاثنين والأربعاء والخميس، مع نية لزيادتها إلى سبع رحلات أسبوعياً قريباً، كما سيتم تشغيل رحلات إلى الشارقة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، مع العمل على رفع وتيرتها إلى رحلة يومياً، أما رحلات دمشق – أبوظبي فستكون يومي الثلاثاء والجمعة.
وأكدت الخطوط الجوية السورية أنها تبذل قصارى جهدها لتوسيع شبكة رحلاتها في أقرب وقت ممكن، وذلك فور الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لتوسيع عدد الرحلات، داعية المسافرين للتواصل مع مكاتبها داخل وخارج سوريا لمزيد من المعلومات.