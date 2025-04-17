الخطوط الجوية السورية ‏تعلن رسمياً استئناف رحلاتها ‏المباشرة ‏إلى ‏دولة ‏الإمارات العربية المتحدة

دمشق-سانا‏

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية اليوم رسمياً، عن عودة تشغيل ‏الرحلات المباشرة بين سوريا ودولة الإمارات العربية ‏المتحدة‏ ، بدءاً من يوم ‏الأحد القادم، وذلك إلى كل من دبي والشارقة كمرحلة أولى استثنائية.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه سيتم حالياً ‏تسيير أربع رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، في أيام السبت والاثنين ‏والأربعاء والخميس، مع نية لزيادتها إلى سبع رحلات أسبوعياً قريباً، كما ‏سيتم تشغيل رحلات إلى الشارقة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، مع العمل على ‏رفع وتيرتها إلى رحلة يومياً، أما رحلات دمشق – أبوظبي فستكون يومي ‏الثلاثاء والجمعة.

وأكدت الخطوط الجوية السورية أنها تبذل قصارى جهدها لتوسيع شبكة ‏رحلاتها في أقرب وقت ممكن، وذلك فور الحصول على الموافقات اللازمة من ‏الجهات المختصة لتوسيع عدد الرحلات، داعية المسافرين للتواصل مع ‏مكاتبها داخل وخارج سوريا لمزيد من المعلومات.