بمشاركة المحافظ.. أهالي السويداء يحيون ذكرى الجلاء

السويداء-سانا

شاركت فعاليات أهلية ورسمية وقوى وطنية في السويداء اليوم بإحياء ذكرى عيد الجلاء، بزيارات إلى النصب التذكاري لشهداء معركة المزرعة وصرح الثورة السورية الكبرى الذي يضم ضريح قائدها العام سلطان باشا الأطرش، ووضعوا أكاليل من الزهور عليها وقرؤوا الفاتحة على أرواح شهداء وصانعي الاستقلال والحرية.

ولفت المشاركون إلى أن هذه المناسبة تحمل لأهالي المحافظة ولجميع السوريين رمزية خاصة، لأنها جاءت تتويجاً لثورة سورية عامة انطلقت من جبل العرب بقيادة سلطان باشا الأطرش، سطر خلالها الأجداد على امتداد الوطن ملاحم البطولة والتضحية، متمسكين بمبادئهم ووحدتهم الوطنية حتى حققوا استقلال الوطن، وأشاروا إلى أن عيد الجلاء ليس حدثاً تاريخياً عابراً، بل هو رسالة خالدة للأجيال بأن الحريات تنتزع بإرادة الشعوب وتضحياتها.

وطالب المشاركون برفع العقوبات الجائرة عن سوريا بعد زوال أسبابها، للبدء بإعادة إعمار ما هدمته آلة حرب النظام البائد بهمة جميع أبنائها، وبناء مستقبلها بعيداً عن الاستقطابات الدولية، والمضي قدماً لإعادة سيادة سوريا على كامل أراضيها، وإنهاء جميع أشكال الاحتلال، وصون وحدتها أرضاً وشعباً، ورفض كل محاولات بث الفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد.

وفي كلمة له خلال مشاركته في إحياء هذه الذكرى، قال محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور: “إننا نقف اليوم لنحيي ذكرى الأبطال الذين بذلوا أنفسهم رخيصة من أجل الوطن، حتى تبقى سوريا واحدة موحدة وطنية، وشامة بين الدول التي لها كلمتها واستقلالها ووطنيتها وحريتها.”

ونوه المحافظ بالروح الوطنية لدى السوريين عامة وأهالي السويداء خاصة، والذين أكدوا أنهم مع مسيرة الوطن لبناء سوريا ووحدتها والوقوف ضد من يريد تقسيمها.