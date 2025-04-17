الخدمات الفنية بحماة تواصل صيانة الشاخصات المرورية على أوتوستراد حماة – حلب

حماة-سانا

يواصل قسم الشاخصات في مديرية الخدمات الفنية بحماة تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل الشاخصات المرورية على أوتوستراد حماة – حلب الدولي، بما يعزز الأمان والسلامة المرورية لمستخدميه من الركاب والسائقين.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الخدمات الفنية أحمد الشريم في تصريح لمراسل سانا اليوم، أنه يتم إجراء عمليات صيانة الشاخصات التي تعرضت للتخريب بفعل إجرام النظام البائد لتكون واضحة وسهلة القراءة لمستخدمي الأوتوستراد، مبيناً أن الأعمال شملت صيانة الشاخصات القديمة وطلاءها بالألوان المثيرة للانتباه، ووضع العبارات المناسبة عليها.

ولفت الشريم إلى أنه وبعد انتهاء المرحلة الحالية من صيانة وإعادة تأهيل الشاخصات المرورية على الطريق الدولي، سيتم العمل على صيانة الشاخصات الموجودة في ريف المحافظة، والتي تعرضت للتخريب سابقاً.