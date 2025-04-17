إطلاق حملة تحصين الأغنام ضد الحمى القلاعية بمنطقة الغاب في حماة

حماة-سانا

بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة تنفيذ حملة تحصين وقائية للأغنام ضد مرض الحمى القلاعية في مختلف أقسام الهيئة.

وأوضح مدير الثروة الحيوانية في الهيئة الدكتور مصطفى عليوي في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه وبعد الاشتباه بوجود عدة إصابات بمرض الحمى القلاعية في منطقة جغرافية تصل إلى نحو 5 كيلومترات مربع، تم إرسال عدد من الأطباء البيطريين للتأكد من تلك الحالات.

وأشار عليوي إلى أن الأطباء لاحظوا وجود تسلخات بين القدمين وفي الفم، إضافة إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام حديثة الولادة، مما استدعى إجراء حملة تحصين وقائية للأغنام ضد المرض، بهدف معالجة الإصابات، وضمان عدم انتقال العدوى إلى قطعان أخرى.

وبين عليوي أن حملة التحصين المجانية تشمل قطعان الأغنام في القرى المشتبه بوجود إصابات فيها، إضافة إلى القرى المجاورة وجميع من يرغب من المربين بتلقيح قطيعه ضد المرض.

ونفذت الهيئة خلال الشهر الماضي حملة تحصين وقائية للأبقار والجواميس ضد مرض الحمى القلاعية.