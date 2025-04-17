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وزير الإدارة المحلية: نولي أهمية كبيرة لتعزيز دور المجتمع المحلي في عملية صنع القرار التنموي

2025-04-17

دمشق-سانا

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني أن رؤية الوزارة في المرحلة الراهنة تستند إلى تحليل شامل للواقع المحلي، مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجالات الإدارة اللامركزية والتخطيط الإقليمي بما يضمن مقاربات فعّالة تتناسب مع خصوصية السياق.

وقال المهندس عنجراني في تصريح اليوم نشرته الوزارة في حسابها على فيسبوك: نولي أهمية كبيرة لتعزيز دور المجتمع المحلي في عملية صنع القرار التنموي، ونعمل على خلق بيئة تشاركية فاعلة تضمن انخراط مختلف الفاعلين المحليين، بما يسهم في تحقيق تنمية أكثر استدامة وواقعية.

وأضاف المهندس عنجراني: نحرص على تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات من خلال ضمان عدالة توزيع الخدمات والمشاريع، بما يسهم في ردم الفجوة التنموية وتحقيق الإنصاف في الفرص بين المناطق.

وشدد وزير الإدارة المحلية والبيئة على أن الكفاءة والاختصاص سيكونان الركيزة الأساس في اختيار الكوادر الهندسية والتقنية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد في ذلك على معايير شفافّة لضمان أعلى مستويات الأداء المؤسسي.

 

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