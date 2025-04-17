وزير الأوقاف يبحث مع مفتي شمال بريطانيا سبل تعزيز التعاون الأكاديمي ‏والثقافي

دمشق-سانا
بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، مع مفتي شمال بريطانيا الشيخ شبير أحمد والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين، ودعم الجاليات المسلمة في المملكة المتحدة، عبر مبادرات تعليمية ومجتمعية.
وتم خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم، مناقشة آليات فتح معاهد متخصصة لتعليم العلوم الشرعية واللغة العربية لغير الناطقين بها في الغرب، بهدف تمكين الشباب المسلم من فهم التراث الإسلامي بعمق.
وناقش الجانبان تفعيل برامج التبادل الطلابي الثقافي والأكاديمي بين جامعة بلاد الشام والجامعات الإسلامية البريطانية، لتبادل الخبرات في مجالات الدراسات الإسلامية واللغوية، إضافة إلى دعم أنشطة الكشافة الإسلامية في بريطانيا، والتي تُعنى بتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، وربطهم بجذورهم الثقافية والدينية.