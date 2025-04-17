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وزير الأوقاف يبحث مع مفتي شمال بريطانيا سبل تعزيز التعاون الأكاديمي ‏والثقافي

2025-04-17

دمشق-سانا‏

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، مع مفتي شمال بريطانيا الشيخ ‏شبير أحمد والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي ‏بين الجانبين، ودعم الجاليات المسلمة في المملكة المتحدة، عبر مبادرات ‏تعليمية ومجتمعية.

وتم ‏خلال اللقاء الذي عقد ‏في مبنى الوزارة اليوم، مناقشة آليات فتح معاهد متخصصة لتعليم العلوم ‏الشرعية واللغة العربية لغير الناطقين بها في الغرب، بهدف تمكين الشباب ‏المسلم من فهم التراث الإسلامي بعمق. ‏

وناقش الجانبان تفعيل برامج التبادل الطلابي الثقافي ‏والأكاديمي بين جامعة بلاد الشام والجامعات الإسلامية البريطانية، لتبادل ‏الخبرات في مجالات الدراسات الإسلامية واللغوية، إضافة إلى دعم ‏أنشطة الكشافة الإسلامية في بريطانيا، والتي تُعنى بتنمية المهارات القيادية ‏لدى الشباب، وربطهم بجذورهم الثقافية والدينية.‏

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