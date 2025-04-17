لقاء سوري تركي يناقش آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

ناقش وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مع وزير التجارة التركي عمر بولاط، وعدد من ممثلي الوزارات، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة، وعدد من رجال الأعمال في سوريا وتركيا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال اللقاء الحواري الذي عقد اليوم في فندق الشيراتون بدمشق، طرح عدد من الصناعيين والتجار السوريين والأتراك، المعوقات والعقبات التي تعيق التعاون التجاري بين الجانبين، كما تمت مناقشة الرؤى المستقبلية لتطويرها.

وخلال اللقاء استعرض الوزير الشعار رؤية الحكومة وتوجهها لاقتصاد السوق الحر، وتعزيز الصناعة المحلية، وحماية المنتج المحلي، مع الحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين، والعمل على إزالة كافة العقبات.

وبين الوزير الشعار أنه سيكون هناك إجراءات جديدة ومتكاملة، بما يخص الجانب الاقتصادي والتجاري في سوريا، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية فيها، والعمل على جذب رؤوس الأموال، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل.

من جانبه أكد الوزير بولاط أنه سيتم العمل على إزالة جميع المعوقات والعقبات، وحل الإشكالات التي تعترض عمل الصناعيين والتجار، لافتاً إلى أن تركيا تسعى جاهدةً لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، لانطلاق عجلة الاقتصاد والتنمية في كافة المجالات، بما يضمن تحقيق النمو والازدهار في سوريا الحرة الجديدة.