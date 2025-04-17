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وزير التربية والتعليم يناقش مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية آفاق التعاون المستقبلية

2025-04-17

دمشق-سانا

ناقش وزير التربية والتعليم السيد الدكتور محمد عبد الرحمن تركو اليوم خلال استقباله القائمة بأعمال السفارة الألمانية في سوريا مارغاريت ياكوب والوفد المرافق لها واقع التربية والتعليم الحالي وآفاق التعاون المستقبلية بين البلدين.

وأكد الوزير تركو خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في التعليم المهني، متوجهاً بالشكر للجانب الألماني على الدعم المستمر للشعب السوري والجهود المبذولة، لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا كونها تشكل عائقاً في مرحلة إعادة الإعمار.

من جانبها أبدت ياكوب إعجابها بخطة الاستجابة الطارئة لقطاع التربية والتعليم في سوريا، إضافة إلى استعدادها للتعاون مع وزارة التربية والتعليم ضمن رؤية وخطة الاستجابة التي وضعتها الوزارة.

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