انقطاع الكهرباء عن كامل محافظة دير الزور بسبب أعمال تخريب وسرقة تعرضت لها محطة أبو الفوارس

دير الزور-سانا

تعرضت محطة أبو الفوارس، وهي محطة لعبور الكهرباء إلى محافظة دير الزور مساء أمس لأعمال تخريب وسرقة، ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المحافظة.

وقال مدير شركة كهرباء دير الزور المهندس ياسر العبد الله في تصريح لمراسل سانا: “تعرضت محطة أبو الفوارس، وهي محطة عبور لخط 230 كيلوفولط باتجاه محطة حقل التيم؛ لأعمال سرقة وتخريب مساء أمس، ما أدى إلى حدوث أعطال وإصابة الفاعل بصعق كهربائي عند محاولته السرقة، ما سبب انقطاعاً في الخط”.

وأوضح العبد الله أن ورشات شركة الكهرباء توجهت صباح اليوم للكشف على المحطة، وإصلاح الأضرار التي لحقت بها، وإجراء عمليات الصيانة.

وتعرضت الكثير من المحطات ومولدات الكهرباء لأعطال خلال الفترة الماضية خلال محاولات سرقتها من قبل مجهولين، وكذلك للتخريب المتعمد، حيث تقوم إدارة الأمن العام وعناصر وزارة الداخلية في محافظة دير الزور بملاحقة هؤلاء المخربين وضبط الأمن في المحافظة.