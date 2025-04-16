اتحاد الطلبة يعقد جلسة تمهيدية لتشكيل أعضاء الهيئات الإدارية في جامعة حمص

حمص-سانا

بدأ اتحاد طلبة حمص اليوم، أول نشاطاته باتجاه تشكيل أعضاء الهيئات الإدارية في جامعة حمص، من خلال جلسة تمهيدية ولقاء مفتوح مع الطلّاب على مدرج كليّة الآداب في جامعة حمص.

وجرى خلال اللقاء شرح رؤية الاتحاد الجديدة، ومهام الهيئات الإدارية، وآلية اختيارها إضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالهيئة الإدارية.

وبين رئيس اتحاد طلبة حمص عمر حمام في تصريح لمراسلة سانا، أنه سيتم اختيار أعضاء الهيئة الإدارية عبر عدة مراحل، منها الترشيحات من إدارة الكليات والمعاهد والمجتمع أيضاً، وإجراء استبيان إلكتروني للطلاب أنفسهم لترشيح زملائهم الأكفاء، وإقامة ورشات للأشخاص المؤهلين والبدء بإصدار قوائم للكليات بالتدريج، حيث سيتم تشكيل نحو 40 هيئة من كليات ومعاهد جامعة حمص.

وأوضح حمام أنه تم منذ شهرين المباشرة بإنشاء هيكلية إدارية جديدة لفرع اتحاد الطلبة حمص، لإيصال صوت الطلاب وحل مشاكلهم وحفظ حقوقهم وحمايتهم من الظلم من أي جهة تعليمية.