إطلاق مشروع “صندوق استثمر في سوريا” لجذب وتشجيع الاستثمارات في ‏البلاد ‏

دمشق-سانا‏

أطلق المنتدى السوري وصندوق استثمر في سوريا مشروع “صندوق استثمر ‏في سوريا” لجذب الاستثمارات، وإقامة مشاريع في العديد من القطاعات ‏الإنتاجية والخدمية في كل المناطق السورية؛ للإسهام في عملية ‏التنمية المستدامة. ‏

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإدارة الصندوق عقد في مقر المنتدى السوري ‏بدمشق اليوم، تحت عنوان “حلول ونماذج للاستثمار في سوريا تحت ظل ‏العقوبات”. ‏

وقال المدير العام لصندوق استثمر في سوريا سنان حتاحت في تصريح ‏لمراسل سانا: “إن الصندوق الذي أسس في الولايات المتحدة الأمريكية ‏لجذب وتشجيع الأموال السورية لإقامة مشاريعها الاستثمارية في سوريا بدأ ‏عمله منذ عامين في الشمال السوري، واليوم يطلق نشاطه مستهدفاً كل ‏المناطق والمحافظات السورية وإلى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ‏والبنى التحتية والمصارف والتمويل والصناعة والزراعة، وقطاع والطاقة ‏التكنولوجيا”.‏

وبين حتاحت أن الصندوق، هو مؤسسة تمويلية تم تأسيسها ‏في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفر للمستثمرين والراغبين بالدخول في ‏المشاريع الاستثمارية التي يعتزم الصندوق إطلاقها رخصة خاصة من ‏الخزينة الأمريكية لتجاوز العقوبات المفروضة على البلاد، وطمأنة ‏المستثمرين، وتوفير الضمانات الكافية لتحويل الأموال من وإلى سوريا، لافتاً ‏إلى سعي الصندوق بعد التحرير لاستكمال المشاريع في الشمال وتوسيع رقعة ‏عمله في باقي المحافظات السورية.‏

من جهته، لفت عضو مجلس إدارة الصندوق محمد ياسر تبارة إلى سعي ‏الصندوق لعودة الاستثمارات إلى البلاد، من خلال تسهيل الإجراءات على ‏المستثمرين وتشجيعهم؛ لإقامة عدد من المشاريع في مختلف مناطق سوريا، ‏وتغيير عقلية المغتربين من عقلية المتبرع إلى شريك مستثمر. ‏

وأشار تبارة إلى عدد من المعايير والشروط التي يجب توافرها في المشاريع ‏المراد إقامتها وتطبيق شروط استدامة المشاريع الخاصة بالأمم المتحدة، ومنها ‏تشغيل أكبر قدر من العمالة والمساواة بين الرجل والمرأة في العمل والأثر ‏البيئي ورفع نسبة الدخل والتقليل من الفقر.‏

وحول العقوبات الغربية التي تشكل عائقاً أمام الاستثمار في سوريا، قال تبارة: ‌‏”هناك العديد من الطرق لتجاوز تلك العقوبات، وبإمكان الصندوق تقديم ‏المساعدة والنصح القانوني لتجاوز تلك العقوبات”.‏

يشار إلى أن المنتدى السوري منظمة غير ربحية، تعمل لدعم المجتمعات ‏السورية داخل سورية وفي كل دول الاغتراب.‏