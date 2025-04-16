طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مستقرة على أغلب المناطق ‏

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها، مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات، فيما تكون الأجواء مستقرة ومشمسة في جميع المناطق.
ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة صحواً ومستقراً مع انعدام فرص تشكل الضباب والصقيع على المناطق السورية كافة، يتحول غداً الخميس ليكون مشمساً مستقراً.
وتكون الرياح هادئة عند 10 كيلومترات في الساعة مع هبات نشطة عند 25 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحسب تحليل الخرائط الجوية خلال الفترة الممتدة ما بين ال 17 وال 23 من نيسان الجاري، ستشهد البلاد ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة، تبلغ ذروة ارتفاعها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، لتكون عند 35 درجة على أجزاء واسعة من البلاد و25 درجة على الساحل.
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:
|مرتفعات دمشق الغربية:
|17 /5
|المنطقة الجنوبية:
|25 /11
|المنطقة الوسطى:
|25 /8
|المنطقة الساحلية:
|22 / 14
|المنطقه الشمالية الغربية:
|25 /10
|المنطقة الشرقية:
|26 /11
| منطقة الجزيرة:
|24 /9