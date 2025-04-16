طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مستقرة على أغلب المناطق ‏

دمشق-سانا ‏

توالي درجات الحرارة ارتفاعها، مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 ‏درجات، فيما تكون الأجواء مستقرة ومشمسة في جميع المناطق. ‏

ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة صحواً ومستقراً مع ‏انعدام فرص تشكل الضباب والصقيع على المناطق السورية كافة، يتحول غداً ‏الخميس ليكون مشمساً مستقراً.‏

وتكون الرياح هادئة عند 10 كيلومترات في الساعة مع هبات نشطة عند 25 ‏كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

وحسب تحليل الخرائط الجوية خلال الفترة الممتدة ما بين ال 17 وال 23 من نيسان ‏الجاري، ستشهد البلاد ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة، تبلغ ذروة ‏ارتفاعها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، لتكون عند 35 درجة على أجزاء ‏واسعة من البلاد و25 درجة على الساحل.‏

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:‏

مرتفعات دمشق الغربية: 17 /5‏ المنطقة الجنوبية: 25 /11 ‏ المنطقة الوسطى: 25 /8‏ المنطقة الساحلية: 22 / 14 ‏ المنطقه الشمالية الغربية: 25 /10 ‏ المنطقة الشرقية: 26 /11 ‏ ‏ منطقة الجزيرة: 24 /9‏