مباحثات سورية ألمانية لتفعيل التعاون في المجال الزراعي

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السيد أمجد بدر مع القائمة بأعمال السفارة ‏الألمانية بدمشق مارغريت جاكوب اليوم، سبل تفعيل التعاون ‏المشترك ودعم الزراعة في سوريا.‏

وأكد الوزير بدر أهمية تطوير التعاون مع الحكومة الألمانية التي ‏أسهمت وتسهم في دعم وتطوير التنمية الزراعية في الدول النامية، مشيراً ‏إلى أهمية إصلاح وترميم قنوات الري والآبار التي تعرضت لأضرار كبيرة ‏خلال فترة النظام البائد، وضرورة دعم البنية التحتية الزراعية.

ولفت الوزير بدر إلى أن الوزارة مهتمة بتفعيل العمل مع منظمات الأمم المتحدة والدول التي تسعى إلى مد يد العون لتطوير الزراعة السورية، و‏تناقش مع منظمات وهيئات دولية متعددة إمكانية دعم وتمويل المشاريع ‏الزراعية، مبيناً أهمية تدريب الكوادر الفنية والعلمية في وزارة الزراعة، ‏وترميم وإعادة تأهيل الغابات التي تعرضت للتعديات والتحطيب الجائر ‏والحرائق. ‏

من جانبها أكدت القائمة بأعمال السفارة الألمانية بدمشق أن الحكومة الألمانية ‏مهتمة بدعم وتطوير الزراعة السورية وفق الأولويات التي تحتاجها وتحددها ‏الوزارة .‏

وأبدت جاكوب رغبة الحكومة الألمانية بتقديم الدعم المالي والفني للزراعة ‏وتنمية وزيادة الإنتاج الزراعي لتحسين دخل المزارع.‏