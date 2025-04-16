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وزير الزراعة يبحث مع شبكة الآغا خان وضع المشاريع التنموية المنفذة والجديدة

2025-04-16

دمشق-سانا

ناقش وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أمجد بدر اليوم مع الممثل المقيم لشبكة الآغا خان للتنمية في سوريا غطفان عجوب والمدير التنفيذي للشبكة مهند عبيدو، المشاريع التنموية التي تنفذها المنظمة، والمشاريع الجديدة المطروحة حالياً، وخاصة المتعلقة بالتنمية الريفية.

وأكد الوزير بدر استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة لاستكمال المشاريع المنفذة، والتركيز على المشاريع التنموية التي تستهدف الأسر الريفية بشكل مباشر، وتحديد عدد المستفيدين، وآلية التمويل، وتسهيل ترخيص الجمعيات التعاونية الزراعية، لافتاً إلى أهمية إقامة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومبيناً أن هناك دراسة لإعفاء الصادرات الزراعية من الرسوم والضرائب.

وتحدث عجوب وعبيدو عن المشاريع التي تنفذها الشبكة، وأماكن توزعها، وعدد المستفيدين منها، وخطة العمل في المرحلة القادمة، وأكدا على فكرة التعاونيات وتسهيل ترخيصها، كونها تلقى اهتماماً خاصاً من الاتحاد الأوروبي والدول المانحة.

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