اجتماع تنسيقي بين الأمن العام والتجار في اللاذقية لوضع خطة لتعزيز حماية المنشآت الاقتصادية

اللاذقية-سانا

عُقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن إدارة الأمن العام وعدد من كبار التجار ورجال الأعمال في مدينة اللاذقية، بهدف مناقشة خطة مشتركة لتعزيز حماية المنشآت الاقتصادية في المدينة.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات الأمنية وسبل الوقاية منها، حيث أكد الحضور على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين القطاع الخاص والأجهزة الأمنية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار.

وشدد المشاركون على ضرورة تطوير أنظمة الحماية وتعزيز جاهزية الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، مع التأكيد على التزام جميع الأطراف بدعم الجهود الأمنية، ومواصلة عقد اللقاءات لتعزيز الشراكة في هذا المجال.