مصادرة أكثر من 50 طناً من الدقيق التمويني في اللاذقية

اللاذقية-سانا

تمكنت الجهات المختصة في محافظة اللاذقية من مصادرة أكثر من 50 طناً من الدقيق التمويني المُخزَّن بطريقة غير قانونية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لقمع ظاهرة تهريبه، وضبط المخالفات المتعلقة بالاتجار به.

وأشار ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة عبد الوهاب السفر في تصريح لـ سانا إلى أن ما تحقق اليوم هو ثمرة المتابعة الدقيقة والتنسيق المستمر من قبل فريق وزارة الاقتصاد والصناعة مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وخطة الوزارة الموضوعة لمكافحة تهريب الدقيق التمويني، ووضع حد لضعاف النفوس وكل من يزاول هذا النشاط غير القانوني.

وأكد السفر أن الوزارة مستمرة في جهودها الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة، من خلال تعزيز الرقابة على المخابز الخاصة والعامة وتتبع مسارات توزيع الدقيق، وتكثيف الجولات الميدانية لضبط أي تجاوزات.

من جهة ثانية، تفقد السفر برفقة مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في اللاذقية دانيال حماد، وعدد من الفنيين جاهزية مركز شراء القمح في صوامع قبو العوامية بريف القرداحة.