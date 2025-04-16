وفاة طفلة جراء انفجار قنبلة عنقودية في ريف إدلب الشرقي

إدلب-سانا

ارتقت طفلة اليوم جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف نظام الأسد المجرم ‏وحلفائه، في قرية الدبشية بريف إدلب الشرقي اليوم.

وذكرت الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام، أن الطفلة تم نقلها من ‏قبل ذويها إلى الطبيب في بلدة أبو الظهور، وأكد وفاتها.

وأشار الدفاع المدني إلى أن هذه ثاني حادثة انفجار لمخلفات الحرب اليوم، إذ قتل أربعة أطفال، وأصيب أربعة آخرون (ثلاثة أطفال ورجل)، بانفجار مخلفات حرب (قذيفة غير منفجرة من مخلفات الحرب) أثناء لعب الأطفال في منطقة مفتوحة في مدينة تسيل بريف درعا الغربي.

ونبه الدفاع المدني من أن مخلفات الحرب لاتزال تشكّل تهديداً خطيراً طويل ‏الأمد على حياة المدنيين، وتتسبب بانفجارات قاتلة وإصابات بليغة، وتعيق ‏عودة الحياة إلى طبيعتها، وتُقوّض سبل العيش، وتُهدد الأنشطة التعليمية ‏والزراعية، وتحرم آلاف السوريين من العودة إلى مناطقهم.

وأكد أن حماية المدنيين من هذا الخطر مسؤولية جماعية، عبر ‏توعية فئات المجتمع، وإزالة هذه المخلفات وإنهاء خطرها.