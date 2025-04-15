اجتماعات في الصحة مع ممثلي عدة نقابات: بحث سبل تقديم أفضل الخدمات ‏الطبية للمواطنين

دمشق-سانا‏

بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع نقابات الأطباء وأطباء ‏الأسنان ‏والصيادلة والتمريض والمهن الطبية والصحية واقع عملهم، ‏والصعوبات ‏والمعوقات التي تواجههم في سبيل تقديم أفضل الخدمات ‏للمواطنين، وتطوير ‏القطاعين الصحي والطبي في سوريا.‏

وركز الاجتماع مع نقيب وأعضاء نقابة أطباء الأسنان على العلاقة بين الوزارة والنقابة، ‏إضافة ‏إلى موضوع خدمة الأطباء في الريف، وإعادة افتتاح المراكز التخصصية ‏التابعة ‏للنقابة، ورفع السوية العلمية للأطباء، ودراسة خارطة توزعهم في ‏سوريا، ‏وكيفية الاستفادة من الأطباء السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم ‏إلى البلاد، ‏وتم الاتفاق على تشكيل لجنة استشارية بين الوزارة والنقابة، ‏لإعادة دراسة ‏القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع الصحي.‏

وفي سياق متصل تم خلال الاجتماع مع نقيب وأعضاء نقابة الصيادلة ‏التأكيد على أهمية تفعيل ‏اللجنة الفنية العليا للدواء التي تهتم بتصنيع الأدوية ‏وتطويرها، وكيفية ‏الاستفادة من معامل الدواء الموجودة في سوريا بالشكل ‏بالأمثل، وتفعيل اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة، بهدف ‏مناقشة أمور المهنة.‏

وجرى خلال الاجتماع مع رئيس وأعضاء نقابة التمريض والمهن ‏الطبية ‏والصحية التأكيد على ضرورة إعادة الموظفين ‏المنشقين عن النظام ‏البائد إلى وظائفهم، واحتساب سنوات الانشقاق من ضمن ‏الخدمة، وتعويضهم ‏مادياً، واعتماد شهادات جميع خريجي المعاهد التابعة ‏لوزارة الصحة في ‏شمال غرب سوريا، ودمجهم في مؤسسات الدولة، ‏والاعتراف بالمعاهد ‏الصحية القائمة سابقاً، إضافة إلى رعاية أسر الشهداء ‏والمصابين في القطاع ‏الصحي، وذلك بالدعم المالي والأولوية في ‏التوظيف والرعاية الاجتماعية.‏

وتم التأكيد خلال الاجتماع مع نقابة أطباء سورية وفروعها بالمحافظات على ‏تفعيل دور النقابة في موضوع التدريب والتأهيل للأطباء، و‏تسهيل إصدار ‏شهادات مزاولة المهنة للأطباء، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة ‏مشتركة بين ‏الوزارة والنقابة من أجل تقييم الأطباء المقيمين ووضع خطط لتدريبهم، من ‏أجل تحسين جودة الخدمة.‏

وزير الصحة أكد خلال الاجتماعات أن الوزارة ستعمل على تذليل ‏كل ‏الصعوبات التي تواجه النقابات، وتقديم كل ما يلزم لتطوير عملها، ‏مشيراً ‏إلى ضرورة استمرار العمل بنظام الخدمة بالأرياف، مع إيجاد حلول ‏للمشاكل ‏التي أدت إلى عزوف الأطباء والصيادلة عن العمل فيها، إضافة إلى الاستفادة ‏من ‏القدرات البشرية الكبيرة في سوريا وخارجها على الصعيد الطبي، ‏وضرورة ‏أن تكون العلاقة تكاملية بين الوزارة والنقابات، ومبيناً أنه سيتم ‏التركيز على ‏الجانب الصناعي بما يخص الأدوية.