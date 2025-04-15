الجمعية الطبية السورية ‏الألمانية تقدم أجهزة طبية لمشفى الزهراوي بدمشق ‏

دمشق-سانا

تسلم مشفى الزهراوي للتوليد وأمراض النساء وجراحتها، اليوم أجهزة ‏طبية ‏جديدة، مقدمة من الجمعية الطبية السورية الألمانية “سجما” كخطوة ‏أولى، وذلك ‏ضمن خطة دعم القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية. ‏

مدير المشفى الدكتور نضال مفتاح بين في تصريح لمراسلة سانا أن الأجهزة ‏المقدمة ‏تتضمن منفستين في خطوة أولى لدعم القطاع الصحي في سوريا ‏وتخفيف العبء ‏عن الكادر الطبي وتخديم المرضى الذين يحتاجون إلى منفسة ‏أو عمل جراحي، ‏مشيرا إلى أنه لا يوجد في المشفى أي جهاز تنفس أو عناية ‏مشددة وإنعاش. ‏

من جانبه أكد طبيب الداخلية الدكتور معاذ معراوي استمرار الجمعية في ‏دعم ‏المشافي بالأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة خلال الفترة القادمة، بما ‏يسهم ‏في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن دعم ‏القطاع ‏الصحي من أولويات الحملة التي أطلقتها الجمعية في سوريا بداية ‏الشهر ‏الجاري (نبضنا واحد) وعلى رأسها تزويد المشافي بأجهزة غسيل كلية ‏وتنفس ‏اصطناعي. ‏

يذكر أن الجمعية الطبية السورية الألمانية تأسست بعد تحرير سوريا، وتهدف ‏بشكل أساسي ‏لدعم النظام الصحي، والمساهمة في تحسين الرعاية الطبية ‏والتعليم ‏الطبي، من خلال التعاون مع العديد من الأطباء والكليات والجامعات ‏ذات الصلة، ‏والتنسيق مع الكوادر المهنية العاملة داخل النظام الصحي ‏السوري، إضافة إلى ‏تقوية ودعم المجتمع الطبي السوري في ألمانيا. ‏