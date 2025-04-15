الجمعية الطبية السورية ‏الألمانية تقدم أجهزة طبية لمشفى الزهراوي بدمشق ‏

دمشق-سانا
تسلم مشفى الزهراوي للتوليد وأمراض النساء وجراحتها، اليوم أجهزة طبية جديدة، مقدمة من الجمعية الطبية السورية الألمانية “سجما” كخطوة أولى، وذلك ضمن خطة دعم القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية.
مدير المشفى الدكتور نضال مفتاح بين في تصريح لمراسلة سانا أن الأجهزة المقدمة تتضمن منفستين في خطوة أولى لدعم القطاع الصحي في سوريا وتخفيف العبء عن الكادر الطبي وتخديم المرضى الذين يحتاجون إلى منفسة أو عمل جراحي، مشيرا إلى أنه لا يوجد في المشفى أي جهاز تنفس أو عناية مشددة وإنعاش.
من جانبه أكد طبيب الداخلية الدكتور معاذ معراوي استمرار الجمعية في دعم المشافي بالأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة خلال الفترة القادمة، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن دعم القطاع الصحي من أولويات الحملة التي أطلقتها الجمعية في سوريا بداية الشهر الجاري (نبضنا واحد) وعلى رأسها تزويد المشافي بأجهزة غسيل كلية وتنفس اصطناعي.
يذكر أن الجمعية الطبية السورية الألمانية تأسست بعد تحرير سوريا، وتهدف بشكل أساسي لدعم النظام الصحي، والمساهمة في تحسين الرعاية الطبية والتعليم الطبي، من خلال التعاون مع العديد من الأطباء والكليات والجامعات ذات الصلة، والتنسيق مع الكوادر المهنية العاملة داخل النظام الصحي السوري، إضافة إلى تقوية ودعم المجتمع الطبي السوري في ألمانيا.