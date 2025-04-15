الصحة والبنك الدولي يبحثان سبل التعاون للنهوض بالقطاع الصحي

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، مع مسؤولة الشؤون الاجتماعية ‏وتطوير قدرات الإنسان في منطقة الشرق الأوسط في مجموعة البنك الدولي ‏رجاء قطان، سبل ومسارات التعاون في المجال الصحي، وكيفية تقديم الدعم ‏للنهوض بقطاع الصحة في سوريا.

واستعرض الوزير العلي خلال اجتماع عقد اليوم في الوزارة بدمشق ‏احتياجات القطاع الصحي في سوريا الذي يعاني تدهوراً كبيراً، والمتمثلة ‏بإعادة بناء المنشآت الصحية، وتأمين الأجهزة الطبية، وتأهيل منظومة ‏الإسعاف، وتأمين أدوية السرطان، والأدوية التخصصية، منوهاً بأهمية ‏التشاركية مع مختلف المجتمعات والمنظمات الدولية، لدعم المشاريع الصحية، ‏وإعادة بناء وترميم المنظومة الصحية في سوريا، كخطوة أولى بما ينعكس ‏إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

بدورها شددت قطان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك، ووضع ‏استراتيجية واحدة، لإعادة بناء القطاع الصحي في سوريا، وذلك من خلال ‏تحديد الأولويات والمشاريع الواجب تنفيذها فوراً للبدء بها في أقرب وقت ‏ممكن.

حضر الاجتماع معاون الوزير الدكتور حسين الخطيب، ومدير مديرية الإمداد ‏شادي حاج حسين.‏