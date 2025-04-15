الصحة والبنك الدولي يبحثان سبل التعاون للنهوض بالقطاع الصحي

دمشق-سانا
بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، مع مسؤولة الشؤون الاجتماعية وتطوير قدرات الإنسان في منطقة الشرق الأوسط في مجموعة البنك الدولي رجاء قطان، سبل ومسارات التعاون في المجال الصحي، وكيفية تقديم الدعم للنهوض بقطاع الصحة في سوريا.
واستعرض الوزير العلي خلال اجتماع عقد اليوم في الوزارة بدمشق احتياجات القطاع الصحي في سوريا الذي يعاني تدهوراً كبيراً، والمتمثلة بإعادة بناء المنشآت الصحية، وتأمين الأجهزة الطبية، وتأهيل منظومة الإسعاف، وتأمين أدوية السرطان، والأدوية التخصصية، منوهاً بأهمية التشاركية مع مختلف المجتمعات والمنظمات الدولية، لدعم المشاريع الصحية، وإعادة بناء وترميم المنظومة الصحية في سوريا، كخطوة أولى بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدورها شددت قطان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك، ووضع استراتيجية واحدة، لإعادة بناء القطاع الصحي في سوريا، وذلك من خلال تحديد الأولويات والمشاريع الواجب تنفيذها فوراً للبدء بها في أقرب وقت ممكن.
حضر الاجتماع معاون الوزير الدكتور حسين الخطيب، ومدير مديرية الإمداد شادي حاج حسين.