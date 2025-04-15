وزير الصحة يبحث مع القائمة بأعمال سفارة ‏السويد في سوريا سبل دعم القطاع الصحي

دمشق-سانا
بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع القائمة بأعمال سفارة السويد في سوريا،
جيسيكا سفار ستروم سبل التعاون ودعم القطاع الصحي في سوريا.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، التوسع في التعاون، وخاصة في مجال تشييد وتطوير المنشآت الطبية، وتبادل الخبرات، وتعزيز العلاقات الصحية بين البلدين.
واستعرض العلي التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في سوريا، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات والمنشآت الصحية المدمرة، وتحديث منظومة الإسعاف، والبنى التحتية المدمرة، التي تؤثر على تقديم الخدمة الصحية بالشكل الأمثل، إضافة إلى الحاجة لأدوية معالجة السرطان.
من جانبها أعربت سفاردستروم عن استعداد بلادها لتقديم الدعم الكامل للشعب السوري في القطاع الصحي، وسيتم إيجاد الآلية المناسبة للقيام بذلك.
حضر الاجتماع معاون الوزير الدكتور حسين الخطيب، ومدير مديرية الإمداد شادي حاج حسين.