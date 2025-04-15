وزير الصحة يبحث مع القائمة بأعمال سفارة ‏السويد في سوريا سبل دعم القطاع الصحي

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع القائمة بأعمال سفارة السويد ‏في سوريا،

جيسيكا سفار ستروم سبل التعاون ودعم القطاع الصحي في ‏سوريا.‏

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، ‏التوسع في التعاون، وخاصة في مجال تشييد ‏وتطوير المنشآت الطبية، وتبادل ‏الخبرات، وتعزيز العلاقات الصحية بين البلدين.‏

واستعرض العلي التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في سوريا، ‏وخاصة فيما يتعلق بالخدمات والمنشآت الصحية المدمرة، وتحديث منظومة ‏الإسعاف، والبنى التحتية المدمرة، التي تؤثر على تقديم الخدمة الصحية ‏بالشكل الأمثل، إضافة إلى الحاجة لأدوية معالجة السرطان.

من جانبها أعربت سفاردستروم عن استعداد بلادها لتقديم الدعم الكامل للشعب ‏السوري في القطاع الصحي، وسيتم إيجاد الآلية المناسبة للقيام بذلك.‏

حضر الاجتماع معاون الوزير الدكتور حسين الخطيب، ومدير مديرية الإمداد ‏شادي حاج حسين.‏