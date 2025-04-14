التعليم العالي تصدر نتائج امتحانات السنة التحضيرية وتحدد موعد قبول ‏طلبات الاعتراض

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، نتائج امتحانات مقررات ‏الفصل الأول لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2024- ‌‏2025.‏

وحددت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه موعد قبول طلبات ‏الاعتراض على النتائج، اعتباراً من يوم الإثنين الواقع في الـ 21 من الشهر ‏الجاري وحتى يوم الأربعاء الواقع في الـ 30 منه.‏

يذكر أن السنة التحضيرية لكليات “الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة” ‏اعتمدت منذ العام الدراسي 2015-2016، كمعيار ثان للقبول الجامعي يضاف ‏إلى معدل شهادة الثانوية العامة، بحيث أصبحت امتحاناً مركزياً موحداً ومؤتمتاً ‏لكل فصل دراسي وفق ما أقره مجلس التعليم العالي، وتعد من السنوات ‏الدراسية للطالب.‏