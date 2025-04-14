التعليم العالي تصدر نتائج امتحانات السنة التحضيرية وتحدد موعد قبول ‏طلبات الاعتراض

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، نتائج امتحانات مقررات الفصل الأول لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2024- 2025.
وحددت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه موعد قبول طلبات الاعتراض على النتائج، اعتباراً من يوم الإثنين الواقع في الـ 21 من الشهر الجاري وحتى يوم الأربعاء الواقع في الـ 30 منه.
يذكر أن السنة التحضيرية لكليات “الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة” اعتمدت منذ العام الدراسي 2015-2016، كمعيار ثان للقبول الجامعي يضاف إلى معدل شهادة الثانوية العامة، بحيث أصبحت امتحاناً مركزياً موحداً ومؤتمتاً لكل فصل دراسي وفق ما أقره مجلس التعليم العالي، وتعد من السنوات الدراسية للطالب.