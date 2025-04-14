حال الطقس: الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مطرية على بعض المناطق  ‏

دمشق-سانا
يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة هذه الليلة، وتشهد أجزاء من مرتفعات دمشق الغربية زخات من الثلوج، ويكون الطقس غائماً جزئياً، يتحول إلى غائم ماطر على فترات، تطال الهطولات أجزاء واسعة من الساحل والمناطق الداخلية، إضافة للجزيرة والمناطق الشرقية.
ووفق تحليل النماذج العددية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية، تشهد مرتفعات دمشق الغربية التي تزيد على 1500 متر، زخات ثلجية مع ساعات هذه الليلة وفجر الغد في حال توافر فعالية جوية، فيما تكون فرص الصقيع حاضرة على مرتفعات دمشق الغربية فقط.
ويتحول طقس الغد إلى غائم جزئي بشكل عام، ويكون غائماً ماطراً على الجزيرة مع هطولات مطرية رعدية غزيرة على أقصى شمال شرق الحسكة، مع احتمال هطل زخات سريعة عشوائية على شمال غربي البلاد، بينما تكون الأجواء مشمسة مع انتشار لبعض السحب على بقية المناطق السورية، وتنحسر فرص الهطولات المطرية عن جميع المناطق مع ساعات مساء الغد.
وتميل درجات الحرارة للارتفاع غداً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات ، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة عند 30 كيلومتراً في الساعة ، تترافق بهبات قوية تتراوح ما بين 50 و 60 كيلومتراً في الساعة، تبلغ ذروة نشاطها على أرياف حمص، مع هبات تلامس 65 كيلومتراً في الساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وتؤدي الرياح القوية لإثارة الأتربة والغبار، على الأجزاء الجنوبية من الرقة والحسكة وأجزاء واسعة من دير الزور وشرقي حمص.
وتشهد البلاد استقراراً تاماً في الأجواء اعتباراً من مساء غد، وتطرأ ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 درجات .
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:
|المنطقة الجنوبية:
|18 /8
|مرتفعات دمشق الغربية:
|11 / صفر
|المنطقة الوسطى:
|17/ 9
|المنطقة الساحلية:
|17 / 11
|المنطقة الشمالية الغربية:
|18 / 7
|المنطقة الشرقية:
|19 / 10
|منطقة الجزيرة:
|17/ 7