حال الطقس: الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مطرية على بعض المناطق  ‏

دمشق-سانا ‏

يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة هذه الليلة، وتشهد أجزاء من مرتفعات ‏دمشق الغربية زخات من الثلوج، ويكون الطقس غائماً جزئياً، يتحول إلى غائم ماطر ‏على فترات، تطال الهطولات أجزاء واسعة من الساحل والمناطق الداخلية، إضافة ‏للجزيرة والمناطق الشرقية. ‏

ووفق تحليل النماذج العددية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية، تشهد ‏مرتفعات دمشق الغربية التي تزيد على 1500 متر، زخات ثلجية مع ساعات هذه الليلة ‏وفجر الغد في حال توافر فعالية جوية، فيما تكون فرص الصقيع حاضرة على ‏مرتفعات دمشق الغربية فقط. ‏

ويتحول طقس الغد إلى غائم جزئي بشكل عام، ويكون غائماً ماطراً على الجزيرة مع ‏هطولات مطرية رعدية غزيرة على أقصى شمال شرق الحسكة، مع احتمال هطل ‏زخات سريعة عشوائية على شمال غربي البلاد، بينما تكون الأجواء مشمسة مع ‏انتشار لبعض السحب على بقية المناطق السورية، وتنحسر فرص الهطولات المطرية ‏عن جميع المناطق مع ساعات مساء الغد. ‏

وتميل درجات الحرارة للارتفاع غداً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 ‏درجات ، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة عند 30 كيلومتراً في الساعة ، تترافق ‏بهبات قوية تتراوح ما بين 50 و 60 كيلومتراً في الساعة، تبلغ ذروة نشاطها على ‏أرياف حمص، مع هبات تلامس 65 كيلومتراً في الساعة، والبحر متوسط ارتفاع ‏الموج. ‏

وتؤدي الرياح القوية لإثارة الأتربة والغبار، على الأجزاء الجنوبية من الرقة والحسكة ‏وأجزاء واسعة من دير الزور وشرقي حمص.‏

‏‏وتشهد البلاد استقراراً تاماً في الأجواء اعتباراً من مساء غد، وتطرأ ارتفاعات متتالية ‏على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 درجات ‌‏. ‏

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:‏