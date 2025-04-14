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الخطوط الجوية السورية تدعو إلى متابعة صفحاتها الرسمية لمعرفة الوجهات ‏الجديدة واستئناف الرحلات ‏

2025-04-14

دمشق-سانا

دعت مؤسسة الخطوط الجوية السورية اليوم عملاءها، إلى توخي الحذر من ‏الشائعات والأخبار غير الرسمية المتداولة بشأن إعادة تشغيل الرحلات إلى ‏بعض الوجهات.‏

وأكدت المؤسسة في تنويه نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ‏أي إعلان يتعلق باستئناف الرحلات سيتم نشره حصرياً من خلال الصفحة ‏الرسمية للخطوط الجوية السورية، مشددة على أن أي معلومات يتم تداولها ‏عبر صفحات أو مصادر
غير رسمية عارية عن الصحة.‏

ولفتت المؤسسة إلى ضرورة أن يتحقق جميع المسافرين والمهتمين من أي ‏خبر عبر القنوات الرسمية المعتمدة، كصفحة الخطوط الجوية السورية ‏الرسمية، أو موقع الهيئة العامة للطيران المدني. ‏

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