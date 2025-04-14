الخطوط الجوية السورية تدعو إلى متابعة صفحاتها الرسمية لمعرفة الوجهات ‏الجديدة واستئناف الرحلات ‏

دمشق-سانا
دعت مؤسسة الخطوط الجوية السورية اليوم عملاءها، إلى توخي الحذر من الشائعات والأخبار غير الرسمية المتداولة بشأن إعادة تشغيل الرحلات إلى بعض الوجهات.
وأكدت المؤسسة في تنويه نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن أي إعلان يتعلق باستئناف الرحلات سيتم نشره حصرياً من خلال الصفحة الرسمية للخطوط الجوية السورية، مشددة على أن أي معلومات يتم تداولها عبر صفحات أو مصادر
غير رسمية عارية عن الصحة.
ولفتت المؤسسة إلى ضرورة أن يتحقق جميع المسافرين والمهتمين من أي خبر عبر القنوات الرسمية المعتمدة، كصفحة الخطوط الجوية السورية الرسمية، أو موقع الهيئة العامة للطيران المدني.