وزير التعليم العالي يبحث مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون ‏المشترك في مجال مكافحة السرطان

دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي خلال لقائه مع الدكتور مضر العكلة المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية والوفد المرافق له من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التعاون المشترك في مجال مكافحة مرض السرطان والحد من انتشاره، ووضع مخطط زمني للوصول إلى النتائج المرجوة.
وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى رفع معدلات الشفاء من مرض السرطان، من خلال تأمين متطلبات العلاج والسعي نحو الكشف المبكر عنه، منوهاً بالدور الكبير للوكالة الدولية في مواجهة السرطان في سوريا، من خلال تطوير أساليب معالجة المرض وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى.
من جانبه أعرب الوفد عن استعداد الوكالة الدولية لتقديم المساعدة في مواجهة هذا المرض، من خلال التعاون في البرامج الطبية وتبادل الخبرات وتقييم احتياجات وأولويات المشافي بهذا المجال.