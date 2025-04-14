وزير التعليم العالي يبحث مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون ‏المشترك في مجال مكافحة السرطان

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي ‏الدكتور مروان الحلبي خلال لقائه مع الدكتور مضر العكلة المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية والوفد ‏المرافق له من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التعاون المشترك في ‏مجال مكافحة مرض السرطان والحد من انتشاره، ووضع مخطط زمني ‏للوصول إلى النتائج المرجوة.‏

وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى رفع معدلات الشفاء ‏من مرض السرطان، من خلال تأمين متطلبات العلاج والسعي نحو الكشف ‏المبكر عنه، منوهاً بالدور الكبير للوكالة الدولية في مواجهة السرطان في ‏سوريا، من خلال تطوير أساليب معالجة المرض وتقديم الخدمات التشخيصية ‏والعلاجية للمرضى.‏

من جانبه أعرب الوفد عن استعداد الوكالة الدولية لتقديم المساعدة في مواجهة ‏هذا المرض، من خلال التعاون في البرامج الطبية وتبادل الخبرات وتقييم ‏احتياجات وأولويات المشافي بهذا المجال.‏