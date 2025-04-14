نحو 300 ألف طالبة تستفيد من حملة الوقاية من فقر الدم خلال خمسة أشهر

دمشق-سانا

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تجاوز عدد الطالبات المستفيدات من حملة الوقاية من فقر الدم التي تنظمها وزارتا التربية والتعليم والصحة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ‏للطفولة “اليونيسيف” منذ إطلاقها في تشرين الثاني الماضي حتى الآن 290 ألف طالبة موزعات في 1527 مدرسة بخمس محافظات.

وتستهدف الحملة التي تستمر حتى نهاية العام الدراسي الطالبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عاماً من محافظات دمشق وحلب وريف دمشق واللاذقية‏ وإدلب، وفق ‏مديرة ‏الصحة المدرسية بوزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي، مبينة أن خطة الحملة الوصول إلى 325 ألف طالبة بالمحافظات التي تنفذ بمدارسها الحملة.

وخلال حملة توزيع المكملات الغذائية في مدرسة زكي الأرسوزي بدمشق، لفتت الطواشي إلى حرص وزارة التربية على صحة الطلاب من خلال ‏برامجها الصحية العلاجية والوقائية والتوعوية، مشيرة إلى أنه يتم توزيع ‏المكملات الغذائية من حبوب الحديد وحمض الفوليك بعد تعبئة الاستمارات ‏التي توزعها إدارات المدارس للحصول على موافقة أهالي الطالبات الخطية.‏

ونوهت رئيسة دائرة البرامج الداعمة في وزارة الصحة، الدكتورة هلا ‏داوود إلى أن برنامج عوز المغذيات الدقيقة يستهدف الطالبات للوقاية من فقر ‏الدم، مبينةً أن الحملة تشمل إعطاء حبة أسبوعياً للطالبات المستهدفات ‏لتعويض نقص الحديد لديهن.

من جانبها، بينت نائبة ممثل منظمة اليونيسيف في سوريا، الدكتورة غادة كجه ‏جي، اهتمام المنظمة بالحملة، وأن الإحصائيات تشير إلى أن واحدة من كل ثلاث فتيات في سوريا مصابة بفقر الدم، ‏ومن هنا تأتي أهمية هذه الحملة للوقاية من الإصابة بفقر الدم، مؤكدة أن المنظمة تدعم البرنامج المشترك مع وزارتي التربية ‏والصحة لأهميته في تحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة.

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