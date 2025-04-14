وزير التربية والتعليم يناقش الاستعدادات لامتحانات الشهادات العامة ‏لدورة 2025 ‏

دمشق-سانا
ناقش وزير التربية والتعليم السيد الدكتور محمد عبد الرحمن تركو اليوم مع المعنيين بالوزارة، الاستعدادات اللازمة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة 2025، بهدف توفير بيئة امتحانية آمنة، تسهم بتحقيق نتائج إيجابية على مستوى التعليم في سوريا.
شارك في الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق مديرو الامتحانات بالمحافظات، والإشراف التربوي، والمهني، وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عبد الكريم قادري، ورئيس دائرة التوجيه الاختصاصي في الوزارة عبد المنعم حورية، بهدف الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الامتحانية.
وأكد الوزير تركو ضرورة توزيع المراكز الامتحانية، واختيار مواقعها بشكل مناسب، لتوفير بيئة امتحانية جيدة للطلاب، والالتزام بالإجراءات المتبعة لوضع الأسئلة الامتحانية، بما يضمن توازنها ووضوحها، مشدداً على أهمية التعاون بين جميع الأطراف، لضمان سير الامتحانات بسلاسة.
واستعرض الاجتماع إحصائيات تتعلق بالعملية الامتحانية، وبيانات تفصيلية عن عدد المدارس والطلاب والمصححين، ومندوبي التربية المعنيين بالعملية الامتحانية.
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