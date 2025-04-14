وزير التربية والتعليم يناقش الاستعدادات لامتحانات الشهادات العامة ‏لدورة 2025 ‏

دمشق-سانا

ناقش وزير التربية والتعليم السيد الدكتور محمد عبد الرحمن تركو اليوم مع ‏المعنيين بالوزارة، الاستعدادات اللازمة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي ‏والثانوية العامة لدورة 2025، بهدف توفير بيئة امتحانية آمنة، تسهم بتحقيق ‏نتائج إيجابية على مستوى التعليم في سوريا.‏

شارك في الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق مديرو الامتحانات بالمحافظات، ‏والإشراف التربوي، والمهني، وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ‏عبد الكريم قادري، ورئيس دائرة التوجيه الاختصاصي في الوزارة عبد ‏المنعم حورية، بهدف الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الامتحانية.‏

وأكد الوزير تركو ضرورة توزيع المراكز الامتحانية، واختيار ‏مواقعها بشكل مناسب، لتوفير بيئة امتحانية جيدة للطلاب، والالتزام بالإجراءات ‏المتبعة لوضع الأسئلة الامتحانية، بما يضمن توازنها ووضوحها، مشدداً على ‏أهمية التعاون بين جميع الأطراف، لضمان سير الامتحانات بسلاسة.‏

واستعرض الاجتماع إحصائيات تتعلق بالعملية الامتحانية، وبيانات تفصيلية عن ‏عدد المدارس والطلاب والمصححين، ومندوبي التربية المعنيين بالعملية ‏الامتحانية.‏

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