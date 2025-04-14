وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني في تغريدة عبر X: بجهود فخامة الرئيس أحمد الشرع، تحققت اليوم إنجازات عظيمة في دولة الإمارات، خاصة في مجالات الاستثمار، واستئناف حركة الطيران، وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات

الإثنين / 14 / 04 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
فيدان: عمليات التوغل الإسرائيلية في سوريا تثير الاستفزازات وتخلق حالة من عدم الاستقرار
2025-04-13
الرئيس الشرع يصل والوفد المرافق إلى الإمارات العربية المتحدة
2025-04-13
رئيس الوزراء اللبناني: سأزور سوريا غداً لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين
2025-04-13
الخارجية الألمانية: الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل عملها من أجل سوريا وتقديم المزيد من الدعم لها
2025-04-13
وزير الخارجية الفنزويلي يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا
2025-04-13
قطر تشدد على أهمية تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار
2025-04-12
مركز تحليل العلاقات الدولية الأذربيجاني لـ سانا: استئناف العمل الدبلوماسي مع سوريا يخلق فرصاً متنوعة لتطوير التعاون
2025-04-12
محليات
محافظة دمشق تزيل إشغالات عشوائية في مناطق عدة بالمدينة
2025-04-13
إعادة التيار الكهربائي إلى قريتي الشقيفات وحي الرمل الجنوبي في اللاذقية
2025-04-13
رئيس اتحاد الصحفيين: حزمة إصلاحات نوعية بهدف تعزيز مهنية العمل
2025-04-13
ورشة عمل تعريفية بالجمعية الطبية السورية الألمانية لتعزيز العمل التشاركي والنهوض بالواقع الصحي
2025-04-13
الصحة تطلق حملة لتعزيز اللقاح الروتيني عند الأطفال في الـ 21 من نيسان الجاري
2025-04-13
قوات الأمن العام تبدأ الانتشار على مداخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب
2025-04-13
الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع وكالة الأونروا
2025-04-13
رياضة
المنتخب السعودي يتجاوز نظيره الياباني ويتأهل إلى نصف نهائي كاس آسيا تحت 17 عاماً
2025-04-13
برباعية.. نيوكاسل يعمق جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي
2025-04-13
تشيلسي يسقط بفخ التعادل مع إيبسويتش تاون في الدوري الإنكليزي
2025-04-13
ليفربول يقترب من حسم لقب الدوري الإنكليزي بفوزه على ويستهام يونايتد
2025-04-13
وولفرهامبتون يعمق جراح توتنهام هوتسبيرز برباعية في الدوري الإنكليزي
2025-04-13
ألكاراز يواجه موزيتي في نهائي بطولة مونتي كارلو ماسترز للتنس
2025-04-13
المنتخب المصري يتأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً
2025-04-13
اقتصاد
منح السجل التجاري لثلاث منشآت جديدة في مدينة حسياء الصناعية
2025-04-13
قطاع الثروة السمكية في سوريا.. إمكانات نمو كبيرة وركيزة مهمة للاقتصاد المحلي
2025-04-13
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع فعاليات حلب تحديات القطاعين التجاري والصناعي وآفاق النهوض بهما
2025-04-13
بحث الآليات والرؤى اللازمة لتفعيل مديرية صناعة حماة للنهوض بالقطاع الصناعي في المحافظة
2025-04-13
الوزير الشعار ومحافظ حلب يطلعان على واقع مدينة الشيخ نجار الصناعية
2025-04-13
الضرائب والرسوم: الثلاثاء المقبل آخر موعد لتقديم البيانات حول الضريبة على الدخل ورسم الطابع
2025-04-13
أكثر من 6 ملايين بيضة مائدة إنتاج دواجن حمص في ثلاثة أشهر
2025-04-13
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
محافظة دمشق تزيل إشغالات عشوائية في مناطق عدة بالمدينة
رئيس اتحاد الصحفيين: حزمة إصلاحات نوعية بهدف تعزيز مهنية العمل
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع فعاليات حلب تحديات القطاعين التجاري والصناعي وآفاق النهوض بهما
الرئيس الشرع يصل والوفد المرافق إلى الإمارات العربية المتحدة
مدير مديرية أمن دمشق: داهمت وحداتنا موقعاً تتحصن فيه مجموعة خارجة عن القانون في منطقة مساكن برزة بدمشق وتم القبض على عدد من المطلوبين
وزير السياحة يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإسبانية التعاون السياحي بين البلدين
وزير الخارجية الفنزويلي يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا
وزير الدفاع: فرق الهندسة تواصل مهامها الميدانية في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة
المعرض الدولي للبناء “بيلدكس” ينطلق في الـ27 من الشهر القادم
علييف: نرحب بالتغييرات الجديدة في سوريا وجاهزون للمشاركة في جهود إعادة الإعمار
وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني في تغريدة عبر X: بجهود فخامة الرئيس أحمد الشرع، تحققت اليوم إنجازات عظيمة في دولة الإمارات، خاصة في مجالات الاستثمار، واستئناف حركة الطيران، وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات
2025-04-14
2025-04-14
mohamad
سابق
رئيس اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية الأستاذ حسين السلامة لـ سانا: عُقدت يوم السبت جلسة بين اللجنة وقائد قوات سوريا الديمقراطية، السيد مظلوم عبدي، وذلك في مدينة الحسكة شرق سوريا
انظر ايضاً
رئيس اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية الأستاذ حسين السلامة لـ سانا: عُقدت يوم السبت جلسة بين اللجنة وقائد قوات سوريا الديمقراطية، السيد مظلوم عبدي، وذلك في مدينة الحسكة شرق سوريا
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved