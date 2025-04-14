إعادة التيار الكهربائي إلى قريتي الشقيفات وحي الرمل الجنوبي في اللاذقية

اللاذقية-سانا

تمكنت الفرق الفنية بالشركة العامة للكهرباء في اللاذقية اليوم من إعادة التيار الكهربائي، إلى قريتي الشقيفات الشرقية والغربية التابعتين لمنطقة القرداحة، وذلك بعد انقطاع دام نحو شهر بسبب أضرار خلفتها العوامل الجوية.

وذكرت الشركة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه بعد جهود كبيرة بذلتها الفرق الفنية التابعة للشركة تمت إعادة مراكز التحويل إلى الخدمة، عقب إصلاح وتمديد شبكات التوتر المتوسط، وتركيب أبراج بديلة عن تلك التي انهارت جراء العواصف الهوائية.

وأشارت الشركة إلى أنه تمت كذلك إعادة التيار الكهربائي إلى حي الرمل الجنوبي، بعد إعادة وصل 18 خط توتر منخفض انقطعت جراء العواصف، وإصلاح الأعطال وإعادة الخطوط إلى الخدمة بشكل كامل.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen