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محافظة دمشق تزيل إشغالات عشوائية في مناطق عدة بالمدينة

2025-04-13

دمشق-سانا

أزالت محافظة دمشق اليوم الإشغالات العشوائية /البسطات/ المنتشرة على الطرقات والأرصفة والأملاك العامة في مناطق عدة بالمدينة، لما تسببه من ازدحام ومضايقات لحركة مشاة المواطنين ومرور السيارات وتشويه المنظر العام.

وأكدت محافظة دمشق عبر قناتها على تلغرام، أنها ستواصل إزالة الإشغالات العشوائية، ولن تسمح بعودتها لما تسببه من إساءة للمظهر الحضاري وتضر بسلامة المواطنين، وذلك بعد تأمين العديد من المواقع كأسواق بديلة عن الإشغالات المخالفة، وانتهاء المهلة التي حددتها.

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