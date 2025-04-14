المنتخب السعودي يتجاوز نظيره الياباني ويتأهل إلى نصف نهائي كاس آسيا تحت 17 عاماً

الرياض-سانا

تجاوز المنتخب السعودي نظيره الياباني بركلات الترجيح 3-2 وبلغ الدور نصف النهائي في بطولة كاس آسيا تحت 17 عاماً، والمقامة في السعودية.

وفي المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الدور ربع النهائي تمكن المنتخب السعودي من التأهل للدور نصف النهائي بفضل ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما.

وتقدم سيغوتشي بالنتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 9، لكن أبو بكر عبد الرحمن أدرك التعادل في الدقيقة 17 وتقدم أصحاب الأرض بالنتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 37 بفضل صبري دهل، ونجح منتخب اليابان في إدراك التعادل عند الدقيقة 72 بهدف أسادا.

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