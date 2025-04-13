الصحة تطلق حملة لتعزيز اللقاح الروتيني عند الأطفال في الـ 21 من نيسان ‏الجاري

دمشق-سانا

نظمت وزارة الصحة اليوم ندوة تعريفية حول حملة تعزيز اللقاح الروتيني ‏عند الأطفال، ومتابعة المتسربين دون عمر خمس سنوات، والتي ستنطلق في ‌الـ ‏21 من نيسان الجاري، وتستمر لغاية الـ 30 منه، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ‏للطفولة “اليونيسيف”.‏

وتضمنت الندوة التي أقيمت في وزارة الإعلام التعريف بالحملة وأهميتها ‏ومبرراتها، وتعليماتها، ورسائلها، إضافة إلى توزيع الأدوار والتنسيق لتسهيل ‏تنفيذ الحملة، وتفعيل دور الإعلام في التعريف بالحملة.‏

وبينت مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ومسؤولة برنامج ‏التلقيح الوطني الموسع الدكتورة رزان الطرابيشي أن الحملة تستهدف ‏الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، وتهدف إلى إجراء تقييم لهم للتأكد ‏من حالتهم التلقيحية، والوصول إلى ما يقرب من 3.2 ملايين طفل، وتقديم اللقاحات ‏المستحقة، ولا سيما الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة لقاح منذ ولادتهم “زيرو دوز”، ‏وتزويدهم باللقاحات الأساسية المهمة لهم ولصحتهم.‏

وأكدت الدكتورة الطرابيشي أن اللقاح آمن وفعال ومجاني، وموصى به من ‏منظمة الصحة العالمية، وعدم استكماله يعني عدم التلقيح، والهدف العام منه ‏حماية الأطفال من الأمراض المشمولة ببرنامج التلقيح الوطني، ورفع نسب ‏التغطية بجرعات اللقاح كافة، وتخفيض معدل المرضى والوفيات، وإعطاء ‏الأطفال دون خمس سنوات فيتامين /A/ بجرعات تناسب فئتهم العمرية، ‏مشيرة إلى أن الأعراض الشائعة مثل الرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة ‏البسيط ‏لا تمنع من التلقيح.‏

وتوقعت الدكتورة الطرابيشي أن يتجاوز عدد الأطفال الذين سيتلقون اللقاح ‏250 ألف طفل بين روتيني ومتسرب و”زيرو دوز”، وعدد الأطفال الذين ‏سيجرى لهم تحري الحالة التلقيحية نحو 3.2 ملايين طفل دون خمس ‏سنوات.‏

من جانبها تحدثت معاونة مدير برنامج التلقيح الوطني بالوزارة ومسؤولة ‏الترصد والأمراض المشمولة باللقاح الدكتورة لمياء أبو عجاج عن تعليمات ‏وآلية العمل بالحملة، ورسائل حملة التلقيح المطلوب إيصالها عبر وسائل ‏الإعلام بما يضمن تحقيق أهداف الحملة.‏

بدورها، شددت مسؤولة التواصل في برنامج اللقاح الوطني الدكتورة منال ‏كامل على دور الإعلام في إيصال رسائل الحملة لجهة التوعية، وتعزيز دور ‏الأهل في حماية أبنائهم، وتسليط الضوء على أهمية تلقيح الأطفال، ونشر ‏التوعية المجتمعية بأهمية اللقاحات لضمان سلامة وصحة الأطفال. ‏

بدوره، لفت مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام زيدان باكير إلى أن ‏الوزارة تسعى إلى رعاية الندوات والفعاليات لحشد الطاقات الإعلامية وتنظيمها ‏لدعم حملة اللقاح الوطني، من خلال توجيه رسائل توعية تستهدف المجتمع ‏المحلي وتسهم في زيادة التوعية المجتمعية لدى الأهالي.‏

يشار إلى أن الحملة هي الأولى التي ستنفذ بعد التحرير، وتشمل كل ‏المحافظات السورية، وتنفذ عبر 1094 مركزاً صحياً ثابتاً، و82 مركزاً ‏محدثاً، و1008 فرق جوالة، يغطون مختلف المناطق، ويشارك فيها ‏أكثر من 10863 عاملاً صحياً.‏

ويهدف برنامج التلقيح الوطني إلى إنقاص معدلات المرضى والوفيات عند ‏الأطفال دون خمس سنوات، من خلال اللقاحات التي تعزز مناعتهم وتحميهم ‏من الأمراض، كشلل الأطفال والسل والكزاز والحصبة والحصبة الألمانية ‏والدفتريا والنكاف والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي، والأمراض التي ‏تسببها المستدمية النزلية، كالتهاب السحايا وذات الرئة وإنتان الدم والتهاب ‏الأذن الوسطى.‏

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