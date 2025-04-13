منح السجل التجاري لثلاث منشآت جديدة في مدينة حسياء الصناعية

حمص-سانا

منحت أمانة السجل التجاري في المدينة الصناعية بحسياء، السجل التجاري لثلاث منشآت صناعية جديدة.

وأوضح مدير المدينة طلال زعيب في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة، حيث تتخصص منشأتان بإنتاج منتجات الضغط وتفريغ الهواء والحقن من اللدائن، بما في ذلك تصنيع الكراسي البلاستيكية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار زعيب إلى أن المنشأة الثالثة تركز على صناعة منجور الألمنيوم، ما يسهم في دعم قطاع البناء وتقديم حلول عالية الجودة.

يشار إلى أن مدينة حسياء الصناعية استقطبت ثلاثين مستثمراً جديداً منذ التحرير حتى تاريخه.

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