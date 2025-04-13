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قوات الأمن العام تبدأ الانتشار على مداخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب

2025-04-13

حلب-سانا

بدأت صباح اليوم قوات الأمن العام الانتشار على مداخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب بعد إزالة السواتر والحواجز الترابية، وفتح الطرق المؤدية إلى الحيين، وذلك بهدف ضبط الأمن فيهما، واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

 وأوضحت مديرية الإعلام في حلب في تصريح لـ سانا أنه تم تفعيل عدد من الحواجز المشتركة بين قوات الأمن العام وقوات الأمن الداخلي في الحيين، تمهيداً لدمج جميع القوات الأمنية ضمن صفوف وزارة الداخلية السورية.

وأضافت المديرية: إن هذه الخطوة تأتي لتسريع عملية تنفيذ باقي بنود الاتفاق، وبالتحديد استكمال عملية تبادل الموقوفين وخروج من تبقى من عناصر عسكرية من المنطقة إلى شرق سوريا، وتفعيل مؤسسات الدولة في الحيين لتقدم الخدمات للمواطنين.

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