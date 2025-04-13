تشيلسي يسقط بفخ التعادل مع إيبسويتش تاون في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

سقط تشيلسي بفخ التعادل الإيجابي 2-2 مع ضيفه إيبسويتش تاون في الجولة الـ 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتأخر تشيلسي بهدفين من إيبسويتش تاون في الدقيقتين ال19 وال31 عن طريق جوليو إنشيزو وبن جونسون على التوالي، قبل أن يعود /البلوز/ تشيلسي بهدف أول، عن طريق أكسيل تاونزيبي خطأً في مرماه بالدقيقة ال46، بعدها عدل جادون سانشو النتيجة لتشيلسي في الدقيقة الـ 79 من زمن المباراة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس، بينما لم تبعد النقطة إيبسويتش تاون عن مراكز الهبوط فقد بقي في مركزه الـ 18 برصيد 21 نقطة.

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