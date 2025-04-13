مجلس مدينة درعا يواصل حملة إزالة البسطات العشوائية

درعا-سانا

يواصل مجلس مدينة درعا حملته لإزالة البسطات العشوائية المنتشرة في عدد من شوارع المدينة، بعد توجيه إنذارات خطية متكررة لأصحابها من دون استجابة، وذلك بهدف تحسين الحركة المرورية، وتنظيم الأسواق ضمن رؤية خدمية وتنظيمية شاملة.

معاون رئيس مجلس مدينة درعا الدكتور جهاد أبو نبوت بين لـ سانا أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بتوجيه إنذارات يومية لأصحاب البسطات، وتم منحهم مهلة نهائية انتهت اليوم، ما استدعى تنفيذ الحملة لإجبار المخالفين على الانتقال إلى الموقع الجديد، موضحا أنه تم تخصيص مواقع بديلة لهم في شارع فرن الطير.

وأشار أبو نبوت إلى أن العمل جار لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الباعة، وتحقيق بيئة مناسبة للبائع والمستهلك على حد سواء، وأكد أن المجلس ينفذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تشمل مصادرة البسطات ومنع تواجدها.

بدوره أوضح المراقب في دائرة الشؤون الصحية لمجلس مدينة درعا مهند عيسى أن الحملة جاءت بناءً على شكاوى المواطنين من الازدحام المروري في الشوارع الحيوية، وخصوصاً شارع 18 آذار، وأكد أن المجلس لم يلغِ وجود البسطات وإنما عمل على نقلها إلى موقع أكثر تنظيماً، وبما يشمل تحسين واقعهم الخدمي والمهني في الموقع الجديد.

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