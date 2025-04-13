جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالسويداء تخدم 155 مريضاً خلال ثلاثة أشهر

السويداء-سانا

وفرت جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالسويداء خدماتها الطبية والدوائية العلاجية ل155 مريضاً خلال الربع الأول للعام الحالي.

رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عدنان مقلد بين في تصريح لمراسل سانا أن قيمة الإنفاق العلاجي على هؤلاء المرضى بلغت 389 مليون ليرة، وذلك من خلال إمكانيات الجمعية، والتبرعات الأهلية التي تصلها.

وأوضح مقلد أن الجمعية تسلمت أمس أكثر من 21 ألف دولار كدعم من أبناء المحافظة في دولة الكويت، ما يمكن الجمعية من تأمين الخدمات العلاجية للمرضى، والتي تشمل الجرعات الكيميائية، والأدوية والصور الشعاعية، وتكاليف النقل إلى المشافي.

يذكر أن الجمعية هي منظمة غير ربحية، ويقع على عاتقها مسؤولية مساعدة مرضى السرطان، وعائلاتهم للتغلب على العديد من التحديات التي تواجههم.

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