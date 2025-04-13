الضرائب والرسوم: الثلاثاء المقبل آخر موعد لتقديم البيانات حول الضريبة على الدخل ورسم الطابع

دمشق-سانا

جددت الإدارة الضريبية التذكير بأن آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية بخصوص الضريبة على دخل الرواتب والأجور، وتسديد المبالغ المترتبة عليها هو الـ 15 من نيسان الحالي عن الدورة الأولى لهذا العام.

وأوضحت الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم أن المدة المحددة تأتي استناداً للمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2023 الذي عدل الفترة الضريبية، وحدد المهل القانونية لتقديم البيانات على أساس أربع دورات، مدة كل منها 3 أشهر تقدم فيها هذه البيانات خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء كل دورة مع الإشارة إلى أنه يمكن الحصول على نموذج البيان المذكور من الموقع الإلكتروني للهيئة على الإنترنت.

ودعت الإدارة الضريبية المصنفين من عداد كبار المكلفين إلى الالتزام بمهلة التسديد لجميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت العاملين لديهم عن شهر آذار بحيث يكون الـ 15 من نيسان آخر موعد للتسديد والتي تسدد بشكل شهري، وخلال الـ 15 يوماً الأولى من الشهر التالي، وفقاً لقرار صدر في كانون الثاني العام الماضي ألزم هذه الفئة بالتسديد الشهري.

وحول المكلفين باستيفاء وتوريد رسم الطابع بينت الإدارة الضريبية أن آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية بهذا الشأن هو الـ 15 من نيسان، داعية إلى الالتزام التام بالضوابط والمواعيد المحددة، وأن تكون البيانات المقدمة مطابقة تماماً للواقع الفعلي.

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