قمة الدوري الألماني بكرة القدم تنتهي بالتعادل الإيجابي

برلين-سانا

انتهت قمّة الدوري الألماني بكرة القدم والتي جمعت بايرن ميونيخ مع بوروسيا دورتموند، بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الـ 29 من بطولة الدوري.

سجل كل من رافائيل غيريرو بالدقيقة 65، وسيرج غنابري بالدقيقة 69، هدفي الفريق البافاري، فيما دوّن ماكسيميليان بيير بالدقيقة 48، وفالديمار أنطون بالدقيقة 75، هدفي دورتموند.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول الترتيب بـ 69 نقطة، فيما يأتي بوروسيا دورتموند في المركز الثامن بـ 42 نقطة.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen