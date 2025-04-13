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آرسنال يسقط في فخ التعادل مع ضيفه برينتفورد في الدوري الإنكليزي

2025-04-12

لندن-سانا

سقط آرسنال بفخ التعادل مع ضيفه برينتفورد بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في المرحلة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر أصحاب الأرض بافتتاح النتيجة عبر الغاني توماس بارتي في الدقيقة 61، إلا أنّ مهاجم برينتفود يوان ويسا أدرك التعادل في الدقيقة 74.

ورفع فريق ارسنال رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري خلف ليفربول المتصدر، وتقلصت حظوظه في إحراز لقب بطولة الدوري، في المقابل بات في رصيد برينتفورد 43 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.

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